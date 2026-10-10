Gattuso e la Lazio da record: contro il Monza c’è un traguardo mai raggiunto

Tredici punti e un primato da inseguire

Quattro vittorie e un pareggio hanno portato la Lazio di Gattuso in vetta dopo cinque giornate. I 13 punti rappresentano la migliore partenza dei biancocelesti, considerando anche la conversione a tre punti delle vittorie ottenute nelle stagioni precedenti. Ora, contro il Monza, c’è un altro traguardo: la Lazio non ha mai vinto cinque delle prime sei partite di Serie A.

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello sport, l’avvio ha ribaltato le aspettative dell’estate, quando i bookmaker quotavano anche l’esonero di Gattuso. Il tecnico guarda però soprattutto alla possibilità di dare continuità ai risultati ottenuti prima della pausa.

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Le vittorie, la difesa e la prova del Monza

La Lazio ha battuto Bologna, Genoa, Udinese e Venezia, pareggiando con il Milan. La sfida con il Monza offrirà l’occasione di proseguire la serie, pur tra i disagi e gli ostacoli che accompagnano il lavoro quotidiano della squadra, compreso l’Olimpico vuoto. Gattuso spera di ritrovare, alla ripresa di domani, la stessa continuità mostrata in avvio.

C’è anche un dato difensivo a sostenere il cammino biancoceleste: la Lazio ha subito tre gol, come la Roma e uno in più del Cagliari, e vanta la seconda migliore difesa del campionato. Ha già chiuso tre gare senza subire reti. Un quarto clean sheet nelle prime sei giornate sarebbe un risultato che manca dalla stagione 2006-07.

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