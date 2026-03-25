Lazio, Motta sfida Mandas: futuro portieri e mercato in bilico

Le gerarchie e le valutazioni si ribaltano. Motta non sembrava pronto come Mandas, ma adesso vuole dimostrare di meritare la Lazio e conquistare definitivamente quel ruolo. Il futuro tra i pali dopo giugno resta strettamente collegato, più degli altri reparti, al destino del tecnico. Se Sarri dovesse lasciare, Provedel (in scadenza nel 2027) potrebbe seguirlo per evitare di finire nuovamente ai margini. Fabiani è convinto che il Bournemouth riscatterà Mandas per 17,5 milioni (anche se non sta trovando spazio), dopo aver investito 2,5 per il prestito. Inoltre in Premier League ci sono già altri club interessati a Christos.

Lazio, fabbrica di portieri: numeri e crescita dei giovani

È certo che ormai la Lazio, secondo quanto riportato da Il Messaggero, sia diventata una vera fabbrica di portieri e Motta rappresenta l’ultimo talento cresciuto a basso costo. In questa stagione sono arrivati 15 clean sheet complessivi (14 in Serie A, 8 in trasferta, secondi solo all’Inter), con tre portieri diversi valorizzati da Nenci e Viotti, gli stessi preparatori del record di Provedel anche nel 2023/24. Cambiano gli interpreti, ma non i risultati.

Mercato Lazio, difesa giovane: da Provstgaard a Diogo Leite

Un esempio è anche il centrale Provstgaard, che sta spesso sostituendo uno tra Gila e Romagnoli ed è stato convocato per la prima volta dalla nazionale maggiore della Danimarca per i playoff mondiali contro la Macedonia del Nord: «Ho preso sette chili in un anno. Non si vedono molti difensori in Serie A sotto i 90 chili. Aumentare il peso è uno dei modi per migliorare il mio gioco. In Italia sono cresciuto soprattutto tatticamente. Sarri è un grande allenatore, crede in me e mi ha aiutato con sedute specifiche e tanti video. I risultati si vedono». Il futuro della Lazio è giovane, anche se Diogo Leite (manca ancora la firma, ma esiste un accordo verbale da gennaio con lo svincolato dell’Union Berlino) ha 27 anni e insieme al 30enne Pedraza (già preso a parametro zero) saranno i prossimi rinforzi per la difesa.