Gustav Isaksen ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio.

Gattuso sotto il settore ospiti? Non so cosa abbia detto (ride, ndr). Non ci credevo a essere qui a questo punto dell’anno ma questo è il calcio. Tutto può succedere. Dall’inizio abbiamo detto di pensare una gara alla volta, per noi è una cosa che funziona. Ora arrivano partite difficilissime.

Consigli a Provstgaard per i gol? Il calcio è fatto così, quando hai fiducia la palla va dentro. Dobbiamo crederci tutti, il mister sta facendo un gran lavoro e non vediamo l’ora della prossima anche per il ritorno dei tifosi. Sarà molto emozionato anche Sarri, è stato un grande mister per noi e ci ha aiutati tanti. Lo salutiamo, ma dobbiamo vincere.