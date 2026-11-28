Conferenza Abate: "Abbiamo incontrato la capolista. Simeone e Adams?..."
Mister Abate è intervenuto in conferenza stampa poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio
Mister Abate è intervenuto in conferenza stampa poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio.
La conferenza di mister Abate
Faccio fatica a dire qualcosa alla mia squadra. Abbiamo giocato a viso aperto con la capolista, c’è da mettere quel pizzico di qualità in più in alcuni momenti della partita. Non si può prendere gol su calcio d’angolo in quel modo. Poi nel secondo tempo abbiamo segnato per riaprirla e ce la siamo giocata. Sono soddisfatto della prestazione, ma non raccogliamo punti e questo ci dà un po’ di sconforto. Vedo la luce, è una squadra viva e che crede in quello che fa.
È un momento così per noi. Ma non ci buttiamo negatività addosso: continuiamo così, a credere in quello che si fa. Perché il calcio è così. Finché la squadra crea tante palle gol, è difficile chiedergli di più. Se vai in vantaggio cambia la partita. Non credo sia una questione di qualità dei giocatori, è un periodo così purtroppo.
Mi sono confrontato con presidente e direttore, avverto la loro fiducia. Non ci si può soffermare sull’andamento dei risultati perché abbiamo iniziato un percorso nuovo e abbiamo cambiato tanto. Bisogna avere un minimo di visione: questa deve essere la mentalità. Non ci basiamo solo sui risultati immediati… Può essere una lettura, ma credo si costruisca poco in futuro.
Rodriguez? Finché la società non mi darà altre indicazioni… Non so rispondere sul resto. Cacciamani? Non so come sta, è un ragazzo talmente giovane che potrebbe dire delle cose inesatte. Lo valuteremo. Rigore? Non l’ho rivisto, non è giusto appellarsi a queste situazioni. Abbiamo avuto le occasioni per pareggiare e vincere, non mi soffermo su un episodio singolo. Stasera mi porto a casa tante cose positive al di là del risultato. La Lazio è una squadra forte, abbina qualità negli esterni a un attaccante che pressa come un disperato, a mezzali di motore, un play... Ha grande enrgia, stanno facendo un grande lavoro con un allenatore bravo e una partita seria. Ci è mancato un po’ di cinismo. Nonostante i due schiaffi presi abbiamo creato subito la palla gol per riaprirla, poi abbiamo fatto un buon secondo tempo, peccato per il risultato. La prestazione i ragazzi l’hanno fatta, siamo vaccinati e sappiamo quello che succede nel calcio e in momenti così dobbiamo perseverare e credere in quello che si fa.
Simeone e Adams non hanno fatto male, non erano al massimo della forma. La Lazio è una squadra che ti morde, che ti viene a uomo e quindi avere una prima punta fisica che copre la palla e la ripulisca, in quel momento, l’ho ritenuto opportuno.
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La questione è mentale e di maturità, anche oggi abbiamo preso gol su calcio d’angolo, su una palla che potevamo difendere meglio e finire il primo tempo 0-0. Bisogna tenere botta e continuare a perseverare.