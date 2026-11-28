Mister Abate è intervenuto in conferenza stampa poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio.

Faccio fatica a dire qualcosa alla mia squadra. Abbiamo giocato a viso aperto con la capolista, c’è da mettere quel pizzico di qualità in più in alcuni momenti della partita. Non si può prendere gol su calcio d’angolo in quel modo. Poi nel secondo tempo abbiamo segnato per riaprirla e ce la siamo giocata. Sono soddisfatto della prestazione, ma non raccogliamo punti e questo ci dà un po’ di sconforto. Vedo la luce, è una squadra viva e che crede in quello che fa.

È un momento così per noi. Ma non ci buttiamo negatività addosso: continuiamo così, a credere in quello che si fa. Perché il calcio è così. Finché la squadra crea tante palle gol, è difficile chiedergli di più. Se vai in vantaggio cambia la partita. Non credo sia una questione di qualità dei giocatori, è un periodo così purtroppo.