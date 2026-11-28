Provstgaard nel post: "Ai danesi piace segnare qui a Torino. Su Gattuso..."
Oliver Provstgaard ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio
Oliver Provstgaard ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio.
L'intervento di Provstgaard a Dazn
Il mister ci carica sempre, non so cosa abbia detto sotto il settore ospiti ma è felice. I gol? Provo a segnare più di Isaksen, anche se ne ha fatti già tanti ed è difficile. Ma una cosa è certa: ai danesi piace segnare qui a Torino.
Provstgaard a LSC
Segnale bellissimo oggi, non era facile vincere oggi a Torino, i tre punti sono fondamentali. Altro gol a Torino? Un momento che ricorderò, mi piace sbloccare le partite qui a Torino. Vogliamo essere una squadra che continua anche se prendiamo gol, questa è la nostra mentalità, ce lo dice sempre il mister in settimana. Atalanta? Sarà difficile, sappiamo come Sarri vuole che giochi la sua squadra, vengono anche i nostri tifosi. Sarà una bella partita, dobbiamo essere pronti. Un gol all'Olimpico? Spero presto.