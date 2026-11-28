Oliver Provstgaard ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn e LSC poco dopo il fischio finale di Torino-Lazio.

Il mister ci carica sempre, non so cosa abbia detto sotto il settore ospiti ma è felice. I gol? Provo a segnare più di Isaksen, anche se ne ha fatti già tanti ed è difficile. Ma una cosa è certa: ai danesi piace segnare qui a Torino.