Moretto: "Doekhi atteso oggi a Roma, ultimi dettagli poi le visite…"

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Danilo Doekhi è atteso già oggi a Roma

Beniamino Civitelli /
Danilo Doekhi - Via onefootball (Photo by Alex Grimm/Getty Images)
Danilo Doekhi - Via onefootball (Photo by Alex Grimm/Getty Images)

È iniziato oggi il ritiro della Lazio agli ordini di Gennaro Gattuso e proprio nella giornata odierna potrebbe arrivare il primo “vero” acquisto della sessione estiva biancoceleste.

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Danilo Doekhi atteso oggi a Roma

Danilo Doekhi - Depositphotos
Danilo Doekhi - Depositphotos

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, Danilo Doekhi è atteso già oggi a Roma. La Lazio ed il calciatore stanno limando gli ultimissimi dettagli poi ci sarà il via libera per le visite mediche. 

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