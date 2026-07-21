Pedraza: "Sono molto felice...non vedo l'ora di iniziare..."

Le prime parole del calciatore spagnolo

Come riportato da Alfredo Pedullà, il nuovo giocatore biancoceleste Pedraza, ha parlato a Cope del suo sogno Nazionale. La Spagna si è aggiudicata il titolo di Campione del Mondo, vincendo contro l'Argentina per un risultato di 1-0. Queste sono le parole del calciatore:

Il Mondiale? Gli italiani qui volevano che vincesse la Spagna. La verità è che la squadra ha fatto un torneo spettacolare, soprattutto la semifinale e la finale. Sono molto felice per tutti quei compagni.

Nella giornata di ieri si è svolta anche la prima amichevole precampionato della Lazio di Gattuso, che ha giocato contro la Primavera di Punzi. La Prima Squadra ha vinto grazie alle due reti segnate su calcio di rigore da Artistico e la firma di Sana Fernandes. Pedraza commenta così:

Abbiamo giocato una partita con la Primavera della Lazio e, a dire il vero, sono molto felice. È un’avventura nuova, ho cambiato aria. Non vedo l’ora di iniziare. Sono in un nuovo paese, con nuovi compagni in un buon club, quindi sono contento.

Spagna campione del Mondo, Pedraza: “provo un po' di sana invidia per Rodri…”

Con la Spagna, Pedraza ha vinto il Campionato Europeo Under 21 nel 2019. Ha esordito in Nazionale maggiore il 15 ottobre 2023, scendendo in campo dieci minuti nella vittoria contro la Norvegia (partita valida per le qualificazioni a Euro 2024). Al termine della World Cup, come consuetudine, prima della consegna della Coppa, sono stati consegnati i premi individuali. Rodri è stato scelto come il miglior giocatore del torneo, queste sono le parole di Pedraza sull'ex compagno di squadra campione del mondo: