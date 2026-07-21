Le parole di Antonietta Castiello: "Per me è sempre un'emozione indescrivibile..."

Antonietta Castiello, centrocampista della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style TV. La sua sarà la 14esima stagione con la maglia biancoceleste. La squadra di Grassadonia si è arricchita di nuovi arrivi, attualmente le calciatrici sono impegnate al ritiro di Celano, pronte ad allenarsi al meglio prima di iniziare la nuova stagione.

Le parole di Castiello

Per me è sempre un'emozione indescrivibile. Spero tutti gli anni di continuare qui con la giusta grinta, la giusta passione e il giusto amore. Avendo una squadra nuova dobbiamo essere brave, soprattutto le vecchie, a trasmettere quello che significa giocare con questa maglia. Per ora le prime impressioni sono buone, sono tutte pronte ad imparare, lavorare e ascoltare il mister. Ogni anno è importante fare gruppo, è l'arma in più per conquistare qualcosa più in alto. Noi vecchie cerchiamo di farle sentire a casa, basta che ci sia rispetto, umiltà e dedizione.

Cosa diresti alle nuove arrivate?