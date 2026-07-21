Le parole di Antonietta Castiello: "Per me è sempre un'emozione indescrivibile..."
"Avendo una squadra nuova dobbiamo essere brave, soprattutto le vecchie, a trasmettere quello che significa giocare con questa maglia..."
Antonietta Castiello, centrocampista della Lazio Women, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style TV. La sua sarà la 14esima stagione con la maglia biancoceleste. La squadra di Grassadonia si è arricchita di nuovi arrivi, attualmente le calciatrici sono impegnate al ritiro di Celano, pronte ad allenarsi al meglio prima di iniziare la nuova stagione.
Le parole di Castiello
Per me è sempre un'emozione indescrivibile. Spero tutti gli anni di continuare qui con la giusta grinta, la giusta passione e il giusto amore.
Avendo una squadra nuova dobbiamo essere brave, soprattutto le vecchie, a trasmettere quello che significa giocare con questa maglia. Per ora le prime impressioni sono buone, sono tutte pronte ad imparare, lavorare e ascoltare il mister. Ogni anno è importante fare gruppo, è l'arma in più per conquistare qualcosa più in alto. Noi vecchie cerchiamo di farle sentire a casa, basta che ci sia rispetto, umiltà e dedizione.
Cosa diresti alle nuove arrivate?
La prima cosa che mi viene da dirgli è: se arrivi qua e ti senti a casa hai fatto la scelta giusta. Ogni giocatrice che ha deciso di rimanere qua questa estate, o venire qua, è perché pensa questo. Per chi vuole ripartire, dare continuità alla loro carriera, penso che abbiano fatto la scelta giusta. A me non piace parlare prima, ogni stagione si descrive giornata dopo giornata. Intanto piantiamo delle basi per far sì che la squadra si unisca, sia compatta e capisca che l'una per l'altra possiamo fare tanto. Poi quello che saranno i risultati lo vedremo un po' più avanti a metà stagione, adesso è troppo presto.