Mondiale 2030 a 64 squadre? La nota del Presidente Domínguez sul centenario
Il Presidente della CONMEBOL Alejandro Domínguez si è espresso sul canale social X sul cambiamento che subirá il format del Mondiale per il centenario
Il futuro della Coppa del Mondo potrebbe riservare un clamoroso allargamento, portando il torneo a dimensioni mai viste prima nella storia del calcio.
L'idea di Domínguez per il centenario
Il presidente della CONMEBOL, Alejandro Domínguez, ha annunciato che l'edizione del 2030, che celebrerà il centenario della competizione in Uruguay, Argentina, Paraguay, Spagna, Portogallo e Marocco, potrebbe disputarsi addirittura a 64 squadre. Un'ipotesi che supererebbe il format a 48 nazionali del Mondiale appena conclusosi, ridisegnando completamente i confini del torneo.
Il nodo delle quote e la posizione della FIFA
Con l'eventuale aggiunta di 16 squadre, restano da capire i criteri di distribuzione dei posti per le varie confederazioni. La speranza di molti è che il Vecchio Continente possa ottenere un maggiore riconoscimento, ma la fattibilità di questa maxi-edizione è ancora da discutere nelle sedi ufficiali della FIFA.