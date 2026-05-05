Giudice Sportivo, Nuno Tavares entra in diffida: il comunicato
Le decisioni del Giudice Sportivo relative alla 35°giornata di Serie A
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Terminata la 35° giornata di Serie A, il Giudice Sportivo ha reso note le proprie decisioni relative al turno di campionato appena concluso.
Nuno Tavares entra in diffida
Tra i verdetti emerge anche l'ingresso in diffida di Nuno Tavares: il portoghese è stato infatti ammonito nel pomeriggio di ieri contro la Cremonese e, raggiungendo quota quattro sanzioni, dovrà prestare attenzione nelle prossime sfide per evitare una squalifica negli ultimi impegni di campionato.
La nota del Giudice Sportivo
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)
VARELA TAVARES Nuno Albertino (Lazio)