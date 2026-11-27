Il calvario di Adam Marusic sembrava non avere una fine. Tuttavia, un piccolo spiraglio di luce è arrivato questa mattina dal Corriere dello Sport, che ha riportato la possibilità di nuovi esami, previsti nella giornata di lunedì prossimo. I controlli serviranno a verificare le condizioni del montenegrino e a valutare se potrà finalmente ritornare a lavorare in gruppo. Accertamenti determinanti per il terzino, ai box da inizio stagione, quando aveva rimediato un primo infortunio alla prima uscita contro il Bologna.