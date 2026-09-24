Difese da record, le migliori retroguardie nei campionati europei: tre italiane presenti

In questo avvio di stagione dei top 5 campionati europei, la Serie A si fa notare non solo per lo spettacolo, ma soprattutto per la solidità difensiva. Tra le dieci migliori difese d'Europa, infatti, brillano ben tre squadre italiane. A guidare la classifica generale in questa super partenza troviamo il Cagliari, che comanda la graduatoria a pari merito con i francesi del Lione.

Lo specchio delle retroguardie

Come riportato da Sky Sport, subito dietro al Cagliari e al Lione — che vantano 5 partite giocate e 2 gol subiti — si trovano altre big come il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, entrambe a quota 4 partite giocate e 2 gol subiti. A completare questo gruppo di ferro ci sono le italiane Lazio e Roma, affiancate da Everton, Paris FC, Monaco e Leeds, tutte con 5 presenze all'attivo e appena 3 reti incassate.

Il post di Sky Sport