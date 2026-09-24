Difese da record, le migliori retroguardie nei campionati europei: tre italiane presenti
Sky Sport ha pubblicato le 10 migliori difese nei campionati europei in questo avvio di stagione, ecco le tre italiane presenti
In questo avvio di stagione dei top 5 campionati europei, la Serie A si fa notare non solo per lo spettacolo, ma soprattutto per la solidità difensiva. Tra le dieci migliori difese d'Europa, infatti, brillano ben tre squadre italiane. A guidare la classifica generale in questa super partenza troviamo il Cagliari, che comanda la graduatoria a pari merito con i francesi del Lione.
Lo specchio delle retroguardie
Come riportato da Sky Sport, subito dietro al Cagliari e al Lione — che vantano 5 partite giocate e 2 gol subiti — si trovano altre big come il Bayern Monaco e il Borussia Dortmund, entrambe a quota 4 partite giocate e 2 gol subiti. A completare questo gruppo di ferro ci sono le italiane Lazio e Roma, affiancate da Everton, Paris FC, Monaco e Leeds, tutte con 5 presenze all'attivo e appena 3 reti incassate.