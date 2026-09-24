Lazio, il sogno Flaminio prende forma: obiettivo pubblico interesse a ottobre
Ecco gli ultimi aggiornamenti inerenti allo stadio Flaminio e alla società biancoceleste
Nuovi passi avanti per il sogno della Lazio di avere una casa tutta sua. Claudio Lotito ha incontrato in Campidoglio il Direttore Generale Albino Riberti e l'assessore Alessandro Onorato per fare il punto sul delicato e atteso iter per l'assegnazione dello stadio Flaminio.
I nodi vincoli e capienza
Il confronto è servito a mitigare i problemi legati a due questioni centrali del progetto firmato dall'architetto Marco Casamonti: la conservazione della storica pensilina e il limite di altezza imposto dalla Soprintendenza, che non dovrà superare quello del vicino Parco della Musica. Resta aperto il tema della capienza: la Lazio punta a mantenere tra i 45.000 e i 48.000 posti, cercando di evitare un taglio drastico rispetto ai 50.000 iniziali.
Verso il voto in Aula
Secondo quanto riportato da Laziofamily, la quadra per superare gli ostacoli urbanistici sembra vicina grazie ad alcune modifiche mirate del progetto. Il cronoprogramma adesso è tracciato: l'obiettivo della società biancoceleste e del Comune è portare il dossier in Giunta e Assemblea Capitolina per l'ok al pubblico interesse già entro la fine di ottobre.