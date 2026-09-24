Lazio, il sogno Flaminio prende forma: obiettivo pubblico interesse a ottobre

Nuovi passi avanti per il sogno della Lazio di avere una casa tutta sua. Claudio Lotito ha incontrato in Campidoglio il Direttore Generale Albino Riberti e l'assessore Alessandro Onorato per fare il punto sul delicato e atteso iter per l'assegnazione dello stadio Flaminio.

​I nodi vincoli e capienza

​Il confronto è servito a mitigare i problemi legati a due questioni centrali del progetto firmato dall'architetto Marco Casamonti: la conservazione della storica pensilina e il limite di altezza imposto dalla Soprintendenza, che non dovrà superare quello del vicino Parco della Musica. Resta aperto il tema della capienza: la Lazio punta a mantenere tra i 45.000 e i 48.000 posti, cercando di evitare un taglio drastico rispetto ai 50.000 iniziali.

​Verso il voto in Aula

​Secondo quanto riportato da Laziofamily, la quadra per superare gli ostacoli urbanistici sembra vicina grazie ad alcune modifiche mirate del progetto. Il cronoprogramma adesso è tracciato: l'obiettivo della società biancoceleste e del Comune è portare il dossier in Giunta e Assemblea Capitolina per l'ok al pubblico interesse già entro la fine di ottobre.