Formello Day 4| Quarto giorno di ritiro per la rosa biancoceleste: video e fotogallery

Al centro sportivo di Formello è terminata la seduta mattutina del quarto giorno di ritiro, che ha visto la rosa biancoceleste svolgere gli allenamenti sotto temperature talmente elevate da averli costretti a numerosi cooling break.

Formello Day 4: gli aggiornamenti

AGGIORNAMENTO 08:55

Entra in campo Gattuso accompagnato dal suo staff.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00

Inizia la seduta mattutina del quarto giorno di ritiro, con Cataldi Isaksen e Furlanetto ancora ai box e Patric, Rovella, Pellegrini e Kovac out. Si comincia con la fase di attivazione atletica, seguita anche dai portieri, con la rosa suddivisa in quattro gruppi. Belahyane, invece, ritorna in campo dopo la seduta differenziata di ieri pomeriggio e i problemi accusati alla caviglia martedi.

AGGIORNAMENTO 09:11

Dopo aver svolto la fase atletica e una breve coolingbreak, inizia l'allenamento con il pallone. La squadra, ancora divisa in gruppi, svolge degli esercizi, mentre i portieri lavorano a parte.

AGGIORNAMENTO 09:25

La rosa viene divisa tra giocatori con e senza fratino e iniziano i lavori sui calci piazzati, con Pedraza e Taylor che battono i corner. Nel frattempo, si alternano le coppie di portieri Motta/D'Alessio e Mandas/Renzetti.

AGGIORNAMENTO 09:35

Terminata l'allenamento con i calci piazzati e c'è una breve cooling break.

AGGIORNAMENTO 09:40

Inizia un nuovo esercizio incentrato sulle azioni offensive, con la rosa divisa in gruppi da cinque sulle due metà del campo.

AGGIORNAMENTO 09:55

Si scambiano i gruppi sulle due metà campo e, dopo una cooling break, si ricomincia.

AGGIORNAMENTO 10:10

Nuova pausa per rinfrescarsi e dissetarsi, con calciatori che poggiano asciugamani freddi sul collo e in testa a causa delle temperature elevate a Formello.

AGGIORNAMENTO 10:15

A Formello si svolge una partitella a 11 Vs 11 a campo ridotto, con tre biancoceleste a turno fuori e pronti a dare il cambio.



AGGIORNAMENTO 10:25

Una volta terminata la partitella c'è una nuova cooling break. Successivamente si indossano le scarpe da ginnastica per una fase atletica incentrata sulle ripetute, corsa a tutto campo e lavoro sulla sabbia.



AGGIORNAMENTO 10:45

Gran parte della rosa sceglie di togliersi la maglietta e rimanere soltanto con la pettorina con il tracker, a causa del forte caldo al centro sportivo di Formello.



AGGIORNAMENTO 10:50

Terminata la seduta mattutina del quarto giorno di ritiro. La Lazio di Gattuso tornerà in campo alle ore 18:00 per l'allenamento pomeridiano.

Il video

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