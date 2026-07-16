Mattei: "calciatori semi sconosciuti su cui si punta per fare plusvalenze..."
"A Roma non si può galleggiare a metà classifica..."
Mattei:
“Calciatori semi sconosciuti su cui si punta per fare plusvalenze, la differenza sono gli abitanti di Udine e quelli della Capitale…” l'intervento di Mattei ai microfoni di Radio Sei.
Le parole
Ratkov non lo giudico perché non lo abbiamo visto molto, Kennedy non lo conosco, ha precedenti personali abbastanza inquietanti, speriamo che li abbia superati, soprattutto per lui.
Su Comuzzo:
La Fiorentina te lo darebbe in prestito. La Lazio non ha messo soldi sul tavolo perché le casse sono vuote.
Il mercato della Lazio è il mercato dell’Udinese, calciatori semi sconosciuti su cui si punta per fare plusvalenze, la differenza sono gli abitanti di Udine e quelli della Capitale. A Roma non si può galleggiare a metà classifica. Questo a Roma non si può fare.
Alla fine credo che la Lazio tirerà fuori i soldi per un giocatore e la priorità ora è il centravanti, poi forse si potrebbe pensare in extremis ad un trequartista. Il centrale sarà Comuzzo, in prestito a zero. Dietro con un prestito e uno svincolato, credono di aver sistemato la falla, quindi servirà poi contrarsi sul reparto avanzato. Ma comunque la Lazio sta pensando più alle cessioni che agli acquisti.