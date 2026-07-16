Mattei:

“Calciatori semi sconosciuti su cui si punta per fare plusvalenze, la differenza sono gli abitanti di Udine e quelli della Capitale…” l'intervento di Mattei ai microfoni di Radio Sei.

Le parole

Ratkov non lo giudico perché non lo abbiamo visto molto, Kennedy non lo conosco, ha precedenti personali abbastanza inquietanti, speriamo che li abbia superati, soprattutto per lui.

Su Comuzzo:

La Fiorentina te lo darebbe in prestito. La Lazio non ha messo soldi sul tavolo perché le casse sono vuote.

Il mercato della Lazio è il mercato dell’Udinese, calciatori semi sconosciuti su cui si punta per fare plusvalenze, la differenza sono gli abitanti di Udine e quelli della Capitale. A Roma non si può galleggiare a metà classifica. Questo a Roma non si può fare.