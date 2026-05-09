Lazio, incontro tra leggende biancocelesti: Marchetti e Nesta di nuovo insieme. La foto

Oggi il mondo del calcio ha celebrato un incontro speciale che fa battere il cuore ai tifosi della Lazio. Federico Marchetti ha condiviso su Instagram uno scatto che lo ritrae sorridente accanto ad Alessandro Nesta, definendolo senza mezzi termini "Leggenda e capitano della mia Lazio". I due ex campioni appaiono in modalità relax, con Nesta che indossa una divisa sportiva dell'Italia che richiama subito alla memoria i grandi successi azzurri.

Il post di Marchetti

Ricordi mondiali e spirito da "Legends"

L'occasione del raduno non è casuale: il post fa esplicito riferimento al "Legends Football Tournament", un evento che riunisce le icone che hanno fatto la storia del pallone. Sicuramente è una foto che trasuda nostalgia, ma anche la grinta intatta di chi ha vissuto la maglia biancoceleste e quella nazionale da protagonista assoluto.