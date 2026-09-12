Gila nel post: "La Lazio è in un momento positivo. Primo tempo? Siamo stati disastrosi"

Mario Gila ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Lazio-Milan

Michelle De Angelis /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
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Mario Gila ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn poco dopo il fischio finale di Lazio-Milan.

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L'intervento di Gila a Dazn

Nel primo tempo siamo stati disastrosi, non siamo stati il Milan che vogliamo. Nel secondo tempo abbiamo fatto di più, meritavamo qualcosa di più ma dobbiamo lavorare. Troppe palle perse, se siamo più precisi siamo una delle migliori squadre del campionato. Se perdi i duelli gli avversari ti fanno male, la Lazio è in un momento positivo.

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