La moviola di Lazio-Milan: Marcenaro in gestione ma si perde qualcosa
L'analisi degli episodi arbitrali più importanti durante Lazio-Milan
Arriva il primo pareggio stagionale per la Lazio di Gennaro Gattuso che dopo un primo tempo meravigliosa si fa rimontare di due gol nella ripresa. Dal punto di vista arbitrale, la partita si sporca nella ripresa con Marcenaro che non è però chiamato a gestire episodi dirimenti.
La moviola di Lazio-Milan
Prima frazione di gara comoda per Marcenaro con pochissimi episodi dirimenti, i primi 45' di gara infatti si chiudono con zero calciatori ammoniti da una parte e dall'altra.
Nella ripresa Marcenaro è costretto ad attingere di più al suo taschino, la prima ammonizione arriva all'indirizzo di Pulisic per un intervento irruento su Taylor. Al 62' arriva il giallo per Belahyane per un fallo su Cissè, mentre un minuto dopo Marcenaro estrae il cartellino giallo per Pavlovic per aver steso Isaksen al 63'. Giallo anche per Zaccagni al 77' fallo su Musah. Chiude il conto degli ammoniti Mario Gila all'85°.
Il voto all'arbitro
Voto: 5.5
Primo tempo in piena gestione di Marcenaro, mentre nel secondo tempo la partita si sporca un po' e non sempre decide bene.