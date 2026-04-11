Fiorentina-Lazio, aggiornamenti dall'infermeria viola

Nella giornata di oggi la Fiorentina ha svolto il primo vero e proprio allenamento dopo la pesante sconfitta europea contro il Crystal Palace. Le notizie che arrivano dall'infermeria sono positive in parte. Tra poco più di 48 ore ci sarà Fiorentina-Lazio, una sfida che passa anche dagli infortuni tra le due squadre. La viola sembra aver recuperato Solomon, che ha svolto la seduta di allenamento con il resto del gruppo squadra. Differenti invece gli aggiornamenti per Kean. L'attaccante si allena a parte ed insieme a lui anche il terzino Parisi. Domani sarà una giornata determinante per capire chi sarà davvero recuperato e chi potrà permettersi di partire dal primo minuto nella gara contro la Lazio.

L'infermeria laziale: stop per Maldini

Duro colpo per Sarri, che dovrà fare i conti con lo stop di Daniel Maldini. Il bollettino di ieri, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, rappresenta una vera e propria batosta per il tecnico biancoceleste, soprattutto per le condizioni del falso nuove.

Il sostituto di Maldini

Ora, però, le condizioni del 24enne costringono il tecnico a rivedere le proprie soluzioni in vista della trasferta di Firenze contro la Fiorentina. Non a caso, il tecnico stava già provando da giorni Dia, forse proprio a causa delle condizioni ottimali di Maldini. Toccherà probabilmente al calciatore franco-senegalese prendere il ruolo di prima punta.