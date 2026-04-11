S.Pirozzi (All.Lucchese): "Avremo più pubblico della Lazio"

La Lucchese di Sergio Pirozzi affronterà il Perignano nella prossima partita del campionato di Eccellenza. Una sfida calda e decisiva per il futuro del club di Lucca. Quello che ha stupito è come l'allenatore della Lucchese abbia tirato in ballo la situazione che riguarda la protesta del tifo della Lazio nei confronti del presidente Claudio Lotito. Un confronto che riguarda il pubblico presente sugli spalti. Il tutto avvenuto nella conferenza stampa avvenuta il giorno prima del match.

Le sue parole

Abbiamo un vantaggio notevole e avremmo messo la firma per stare in questa situazione: affronteremo una bella squadra che è in lotta per i play off. Dobbiamo avere la spensieratezza giusta, senza voler strafare. Il Perignano ha un buon attacco con giocatori con notevole esperienza, ma a questo punto la differenza la fanno le motivazioni e la spensieratezza, senza caricare eccessivamente la squadra: è una gara che si prepara da sola. Sono contentissimo del pubblico: avremo più persone noi della Lazio di Lotito, vedere la gente in fila, tra cui tanti giovani, per fare il biglietto è bellissimo: l'essenza del calcio è questa, ma non deve divenire una pressione per i giocatori. Mi auguro che il pubblico sia il dodicesimo in campo, se lo meritano i giocatori e la società.

Il numero sugli spettatori nell'ultima in casa contro il Parma

L'ultima uscita dei biancocelesti, tra le mura amiche dello stadio Olimpico, ha visto un altro dato inquietante tra i presenti sugli spalti. Il solito scenario desolante, solo leggermente più popolato rispetto alle gare precedenti, con 11.000 spettatori complessivi. Ormai non è neanche più un'anomalia, è la nuova realtà, la regola con cui convivere. Un'atmosfera surreale che parte da fuori, nel percorso di avvicinamento all'Olimpico. Anche lì, a Ponte Milvio, storico quartier generale del tifo laziale dei pre-partita, le sensazioni non sono quelle di un giorno di gara. Le macchine scorrono senza intoppi o rallentamenti, le sole bandiere a sventolare sono quelle dei chioschi, anche loro isolate, senza nessuno in coda per acquistarle se non qualche turista che, probabilmente, approfittando delle vacanze di Pasqua si è concesso una gita a Roma con annessa partita di Serie A.