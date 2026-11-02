Reja: “Lazio? Vederla prima da sola mi riempie di gioia”
L’ex tecnico biancoceleste analizza le similitudini tra le due squadre e indica la via: sognare la Champions e lo scudetto è possibile
Gennaro Gattuso sta stupendo tutti; il grande lavoro dell’ex CT della Nazionale è sotto gli occhio di tutti, dalla rivitalizzazione dei singoli come Isaksen o Belahyane alla attuala prima posizione in campionato a 28 punti con 3 di distacco dall’Inter e 4 dalla Roma. L’ultimo allenatore a guidare la squadra biancoceleste in cima alla classifica in solitaria era stato Edy Reja, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.
Il parallelo tra la sua Lazio e quella attuale
Mi è rimasta nel cuore, vederla prima da sola mi riempie di gioia, Il contesto è molto simile. Anche sulle nostre possibilità c’era diffidenza e scetticismo. Però poi smentimmo tutti.
Sogno Champions e scudetto possibile
Io dico di sì, però vado anche oltre. Secondo me la Lazio deve continuare a vivere alla giornata, ma senza porsi limiti. Non deve lasciare nulla di intentato, come sta in effetti facendo. Questo è un campionato strano, non è escluso che possa avere un epilogo a sorpresa. In dieci giornate la Lazio ha dimostrato ampiamente di poter stare nei piani alti della classifica. Deve insistere e continuare a credere di poter rimanere lassù,