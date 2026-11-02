Reja: “Lazio? Vederla prima da sola mi riempie di gioia”

Gennaro Gattuso sta stupendo tutti; il grande lavoro dell’ex CT della Nazionale è sotto gli occhio di tutti, dalla rivitalizzazione dei singoli come Isaksen o Belahyane alla attuala prima posizione in campionato a 28 punti con 3 di distacco dall’Inter e 4 dalla Roma. L’ultimo allenatore a guidare la squadra biancoceleste in cima alla classifica in solitaria era stato Edy Reja, intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport.

Il parallelo tra la sua Lazio e quella attuale

Mi è rimasta nel cuore, vederla prima da sola mi riempie di gioia, Il contesto è molto simile. Anche sulle nostre possibilità c’era diffidenza e scetticismo. Però poi smentimmo tutti.

Sogno Champions e scudetto possibile