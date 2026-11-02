Giordano: “Abbiamo preso un gol da polli, ma la reazione è stata forte”

La Lazio si gode il primato in classifica e Bruno Giordano intervenuto ai microfoni di Radiosei, analizza questo momento d'oro biancoceleste. Secondo l'ex bomber, la squadra sa vincere e soffrire grazie alla crescita della personalità di Isaksen. Nonostante la stanchezza e i problemi tattici, la maturità mentale e i cambi azzeccati di Gattuso fanno la differenza.

La vittoria meritata e la crescita di Isaksen

Vittoria meritata. Non si può pretendere di giocare sempre come a Torino o a Reggio Emilia. La partita si era messa male, abbiamo preso un gol da polli, ma la reazione è stata forte; la squadra si è aggrappata ad Isaksen, che in questo momento sta trascinando il gruppo. Squadra un po' stanca che appunto si è aggrappata a lui, va sfruttato il suo momento. Il risultato assume anche più valore in questi casi, quando non tutto va al 100%.

Isaksen sta crescendo anche in personalità. Sotto l'aspetto del gioco non mi meraviglia, lo abbiamo visto in Europa contro di noi, i suoi colpi li ha. Ora sta prendendo sicurezza, i compagni lo cercano e questo lui lo avverte e gli dà tranquillità. Il gol di ieri è difficile e bellissimo, lui spesso li fa belli; mi ricordo poche reti sue brutte. Il modo di giocare e la fiducia del tecnico stanno facendo la differenza. Ho sempre detto che non sapeva gestire i 90', faceva mezz'ora bene poi calava, ora invece arriva alla fine come se fosse il 70' e questo è un valore aggiunto.

Dinamismo, gestione delle sostituzioni e maturità della squadra