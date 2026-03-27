Il mercato della Lazio legato ai conti: Milik e Tresoldi piste complicate
Il bilancio di marzo indirizzerà le strategie estive, mentre i primi nomi accostati non convincono
Il futuro della Lazio passa anche dai numeri. La fotografia finanziaria al 31 marzo sarà determinante per capire quale tipo di mercato potrà essere affrontato in estate, mentre il finale di stagione inciderà anche sulle scelte legate alla panchina e al destino di Maurizio Sarri.
Nel frattempo iniziano a circolare i primi nomi per il reparto offensivo, ma non tutti trovano riscontri concreti. Come riportato da Il Messaggero, le piste che portano ad Arkadiusz Milik e Nicolò Tresoldi appaiono al momento poco percorribili.
Per quanto riguarda Milik, si tratta di un profilo già apprezzato da Sarri in passato, ma le condizioni fisiche non convincono dopo quasi due anni di stop. Inoltre, il contratto in scadenza nel 2027 comporterebbe un investimento che la Lazio non sembra intenzionata a sostenere.
Diverso il discorso per Tresoldi, giovane attaccante classe 2004 che si sta mettendo in evidenza in Belgio con 13 gol in campionato. Le sue prestazioni hanno però attirato l’interesse di diversi club europei, rendendo difficile per i biancocelesti inserirsi in una possibile asta estiva.
Le strategie restano dunque in stand-by, in attesa di certezze economiche e sportive. Solo allora la Lazio potrà davvero muoversi sul mercato.