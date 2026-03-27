Lazio, in palio Europa e futuro: e i rinnovi...

La Lazio si prepara a giocarsi tutto nella semifinale di Coppa Italia a Bergamo. In palio non c’è solo un posto in finale, ma anche l’accesso all’Europa e alla prossima Supercoppa Italiana, il cui format e la sede sono ancora da definire.

Come riportato dal Corriere dello Sport, in campionato i biancocelesti sono risaliti all’ottavo posto dopo il sorpasso sul Bologna, ma con otto giornate ancora da disputare l’obiettivo resta chiudere la stagione nel miglior modo possibile. Claudio Lotito ha promesso premi alla squadra per incentivare il rendimento: ogni posizione in classifica ha un valore economico che incide anche sulle strategie future, tra mercato e rinnovi.

Ed è proprio sul tema contrattuale che si concentra gran parte delle riflessioni. Tutti i discorsi sono stati rimandati a giugno, ma la situazione è complessa: ben 12 giocatori sono in scadenza tra il 2026 e il 2027.

A giugno 2026 termineranno i contratti di Pedro, Basic e Hysaj, con il croato che sembra avere qualche possibilità in più di rinnovo. Ancora più delicata la situazione per il 2027, dove figurano nomi pesanti come Gila, Romagnoli, Provedel, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Cancellieri, Patric e Gigot.

Finora l’unico ad aver prolungato è Marusic, mentre i casi più urgenti restano quelli di Gila e Romagnoli. Per tutti gli altri, il futuro è ancora tutto da scrivere.

Molto dipenderà dalle prossime settimane: tra campo e decisioni societarie, la Lazio si gioca una parte importante del proprio destino.