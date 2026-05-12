Derby Roma-Lazio, Sarri applaude il posticipo: “Meglio per tutti”

Sarri promuove il derby serale tra Roma e Lazio

Giocare il derby Roma-Lazio lunedì sera alle 20.45 “è la soluzione migliore”. Ne è convinto l’allenatore della SS Lazio, Maurizio Sarri, che ha parlato ai cronisti a margine dell’incontro al Quirinale tra le finaliste di Coppa Italia, Lazio e FC Internazionale Milano, e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

“È meglio per tutti, per il calcio e anche per noi che abbiamo un giorno in più di recupero”, ha dichiarato il tecnico biancoceleste. Secondo Sarri, disputare una gara così importante in fascia serale garantisce condizioni migliori sia dal punto di vista atletico che organizzativo.

La critica sugli orari delle partite decisive per la Champions

L’allenatore della Lazio ha poi puntato l’attenzione anche sulla lotta per la Champions League, sottolineando quanto siano rilevanti le gare di questo finale di stagione. “Credo che quattro squadre impegnate nella corsa a 80 milioni di euro non debbano giocare alle 12.30 in una giornata di maggio”, ha aggiunto Sarri.

Il riferimento è agli orari scelti per alcune partite decisive della Serie A, considerate fondamentali per la qualificazione europea. Per il tecnico biancoceleste, il posticipo del derby rappresenta quindi una scelta più equilibrata e vantaggiosa per tutte le squadre coinvolte nella corsa Champions.