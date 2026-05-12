Derby, Osho: "Mai digeriti tutti questi stravolgimenti. Non andrò per protesta contro Lotito"

Anche Federico Palmaroli, in arte Osho, è intervenuto in merito delle ultime polemiche sorte sullo spostamento della data e dell'orario del derby della capitale. Le dichiarazioni rilasciate da Osho prima d’intervenire al seminario “Satira e Politica” organizzato dal dipartimento GEPLI dell’Università LUMSA.

Le parole di Osho