Derby, Osho: "Mai digeriti tutti questi stravolgimenti. Non andrò per protesta contro Lotito"
Anche Federico Palmaroli, in arte Osho, è intervenuto in merito delle ultime polemiche sorte sullo spostamento della data e dell'orario del derby della capitale. Le dichiarazioni rilasciate da Osho prima d’intervenire al seminario “Satira e Politica” organizzato dal dipartimento GEPLI dell’Università LUMSA.
Le parole di Osho
Io detesto gli spostamenti di date. Per me il derby dovrebbe essere la domenica in notturna o all’ora di pranzo come avveniva una volta. Io tutti questi stravolgimenti del calendario dovuto ai posticipi, anticipi… non l'ho mai digeriti più di tanto anche perché diventa impossibile gestire gli appuntamenti. Quindi per me il derby di lunedì è proprio una cosa abbastanza inaccettabile, ma tanto io non andrò perché comunque noi continuiamo la protesta nei confronti di Lotito. Probabilmente oggi farò una vignetta loro su questa vicenda per il giornale di domani, perché non ci hanno fatto una bella figura sicuramente.