Scuole, allarme bomba da Roma alla Toscana: alunni portati fuori

Un allarme bomba via email ha raggiunto centinaia di scuole italiane l’11 novembre 2026. Secondo quanto riportato da Corriere, Negli istituti che hanno ricevuto la segnalazione anonima, dirigenti e personale stanno facendo uscire gli studenti in via precauzionale, per consentire le verifiche. Gli avvisi riguardano anche Roma, Frosinone e Rieti, oltre a città e province da Nord a Sud.

Nel messaggio si legge: «Ho appena lasciato nel vostro edificio, all'interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con innesco a distanza». La mail è firmata da Mikhail Andropov, che si presenta come «leader del Vilajat del Misoginistan». Si tratta del contenuto della minaccia, non di una presenza di esplosivi accertata.

A Roma la mail agli istituti, segnalazioni anche a Frosinone e Rieti

Una comunicazione di allarme bomba è stata inviata via email a tutte le scuole di Roma. La polizia, contattata dagli istituti, ha indicato di liberare gli edifici con calma. Gli studenti sono tornati nelle proprie abitazioni.

Tra le province in cui risultano segnalazioni figurano anche Frosinone e Rieti. Fuori dal Lazio, gli avvisi sono stati registrati nelle province di Venezia, Trieste, Padova e Brescia, oltre che a Potenza; altre province si stanno aggiungendo all’elenco. Secondo quanto riferisce Corriere, la matrice comune delle email alimenta il sospetto che la minaccia possa essere collegata a un nuovo attacco informatico contro le istituzioni italiane. Nei giorni precedenti circa 200 presidi di scuole di ogni ordine e grado avevano già ricevuto una segnalazione simile.

Evacuazioni in Toscana e nel Modenese

In Toscana le email minatorie hanno portato a evacuazioni in più province. Tra Firenze e il suo territorio sarebbero cinque gli istituti coinvolti. Altri avvisi riguardano la provincia di Arezzo, con scuole di ogni ordine e grado, dall’infanzia alle superiori, e le province di Siena e Pisa.

Ad Arezzo città i bambini della scuola elementare Tricca sono stati accompagnati al parco Pertini in attesa dei genitori. Sono state evacuate anche la primaria di Staggiano e la scuola materna di Matrignano. Nel Casentino hanno lasciato gli edifici il liceo scientifico Galilei di Poppi e l’Itis Fermi di Bibbiena.

In Versilia, il Comune di Seravezza ha scritto su Facebook: «Una email, arrivata all'Istituto comprensivo, ha annunciato la presenza di un ordigno alla scuola primaria Frediani. Scattate quindi le procedure di evacuazione che hanno interessato sia gli alunni della scuola sia i dipendenti del Municipio».

A Modena è in corso l’evacuazione di almeno cinque istituti superiori e di una scuola primaria. La stessa misura interessa altri due istituti superiori a Vignola e Sassuolo. La polizia locale presidia le scuole coinvolte per garantire la viabilità.

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