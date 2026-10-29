Castrovilli: "Se tornassi indietro resterei alla Lazio. Il peso del dopo Luis Alberto? Vi dico che..."

Gaetano Castrovilli torna a parlare del periodo alla Lazio. Il centrocampista, svincolato dalla Fiorentina, è arrivato in estate a parametro zero. La sua avventura nella Capitale è durata solo 6 mesi, durante i quali non ha trovato spazio, né continuità, soprattutto a causa degli infortuni al crociato e dei numerosi problemi muscolari. Ai taccuini del Corriere dello Sport, l'ex Lazio ha rilasciato una lunga intervista, in cui si è soffermato anche del periodo in biancoceleste.

Il periodo alla Lazio

Un altro capitolo che fa ancora male. Sono rimasto sei mesi ma sono stato benissimo, c’era un gruppo stupendo e anche mia moglie si trovava bene. Poi ho fatto la pulizia al ginocchio e ho deciso di andare a Monza per giocare di più. Anche lì mi sono trovato bene ma se tornassi indietro cambierei resterei, almeno per tutta la stagione.

Le pesava l’etichetta di “dopo Luis Alberto”?