Castrovilli: "Se tornassi indietro resterei alla Lazio. Il peso del dopo Luis Alberto? Vi dico che..."
Gaetano Castrovilli torna a parlare del periodo alla Lazio. Il centrocampista, svincolato dalla Fiorentina, è arrivato in estate a parametro zero. La sua avventura nella Capitale è durata solo 6 mesi, durante i quali non ha trovato spazio, né continuità, soprattutto a causa degli infortuni al crociato e dei numerosi problemi muscolari. Ai taccuini del Corriere dello Sport, l'ex Lazio ha rilasciato una lunga intervista, in cui si è soffermato anche del periodo in biancoceleste.
Il periodo alla Lazio
Un altro capitolo che fa ancora male. Sono rimasto sei mesi ma sono stato benissimo, c’era un gruppo stupendo e anche mia moglie si trovava bene. Poi ho fatto la pulizia al ginocchio e ho deciso di andare a Monza per giocare di più. Anche lì mi sono trovato bene ma se tornassi indietro cambierei resterei, almeno per tutta la stagione.
Le pesava l’etichetta di “dopo Luis Alberto”?
No, io la pressione non l’ho mai sentita. Quando vado in campo sono sempre spensierato come quando da piccolo giocavo per strada. E negli ultimi due anni questa spensieratezza era venuta a mancare. Ora sento che quel bambino è tornato e non vedo l’ora di ricominciare.