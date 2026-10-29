Inter e Lazio di nuovo appaiate: a Venezia decidono due autoreti

L’Inter batte 2-0 il Venezia al Penzo, nella nona giornata di Serie A, e torna in testa alla classifica insieme alla Lazio. Per conquistare i tre punti, i nerazzurri hanno bisogno di due autoreti nei minuti finali, dopo una partita in cui i padroni di casa creano diverse occasioni.

La squadra di Chivu può ora rivolgere l’attenzione al derby. Il Milan, sconfitto 4-2 dal Bologna a San Siro, è scivolato a sette punti di distanza.

Venezia pericoloso, due occasioni fermate dal fuorigioco

Nicola sceglie Lauberbach e Adams in attacco, lasciando inizialmente fuori Yeboah. Chivu, invece, non può schierare dall’inizio Pio Esposito, reduce dall’influenza e disponibile solo per la panchina, e si affida ancora a Thuram. Aleksandar Stankovic parte titolare contro il fratello Filip, portiere del Venezia, sotto gli occhi del padre Dejan.

La prima opportunità arriva al 22’: Carlos serve Bonny, ma Filip Stankovic esce e interrompe l’azione. Quattro minuti dopo Adams calcia dal limite e costringe Provedel alla parata in tuffo.

Al 30’ il Venezia manda il pallone in rete. Sulla punizione di Kike Perez, deviata dalla barriera, Provedel respinge e Lauberbach segna da pochi passi. Dopo un lungo controllo, però, il VAR annulla per fuorigioco.

Thuram accelera sulla destra al 35’ e cerca Bonny, anticipato da Moreno prima di poter concludere. Sul ribaltamento di fronte Lauberbach colpisce al volo un cross di Helgason: Provedel devia sulla traversa. Al 42’ Diouf arriva a ridosso della porta, ma nessun compagno raccoglie il suo assist.

Busio spreca, poi il Venezia si vede annullare un altro gol

All’intervallo Chivu cambia tre uomini: fuori Sucic, Aleksandar Stankovic e Bisseck, dentro Ajanji, Barella e Calhanoglu. La ripresa comincia senza occasioni di rilievo. Dopo un quarto d’ora Nicola rimette in campo il capitano Busio, di ritorno da un lungo infortunio, mentre Chivu inserisce anche Esposito.

Al 22’ della ripresa Adams trova Busio libero sulla linea dell’area piccola, ma il centrocampista americano manda il pallone in curva. Nicola concede spazio anche a Yeboah. Il Venezia trova nuovamente la rete con Adams, ma anche questo gol viene annullato per fuorigioco.

L’Inter torna a spingere attorno alla mezz’ora. Thuram prova prima con il piede, mandando fuori, poi di testa: il pallone passa poco lontano dall’incrocio dei pali. La pressione degli ospiti cresce fino all’episodio che sblocca la gara.

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