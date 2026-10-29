Marcolin: "Mai visto un inizio di campionato così: ecco dove può arrivare. Il Leicester insegna..."

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport è stato intervistato Dario Marcolin per commentare la Lazio di Gattuso, attualmente in vetta alla classifica a pari punti con l'Inter. L'ex Lazio si è soffermato sull'ottimo lavoro dell'ex CT della nazionale e sulla crescita di alcuni singoli.

Dario Marcolin alla Gazzetta dello Sport

La formazione di Gattuso è ormai un libro aperto. Mai visto un inizio di campionato così. Gioca un bel calcio e si diverte: questa sta diventando la sua forza. Mi sembra che Gattuso abbia trovato la chiave giusta come squadra ma anche sul piano del rendimento dei singoli. Inoltre, la Lazio gioca allo stesso modo in casa e fuori. Un aspetto che dà ulteriori sicurezze. Senza dimenticare il vantaggio che deriva dal poter giocare una volta alla settimana. Quel Leicester insegna che si può anche arrivare fino in fondo in questi casi... Certo ora siamo ad appena 9 giornate di campionato e ne mancano tante, ben 29. Ma ora per quanto la Lazio ha già fatto vedere si può pensare di arrivare nelle prime quattro. Non va dimenticato quanto possa contare alla lunga giocare una volta alla settimana.

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