Roma-Lazio, corretta la gestione arbitrale di Maresca? La moviola dei quotidiani

Nelle loro edizioni odierne, i quotidiani sportivi hanno pubblicato la moviola inerente alla direzione del direttore di gara Fabio Maresca nel corso del derby.

Giusto annullare il gol di Dia al 29’p.t. È in fuorigioco la punta della Lazio già in partenza sul cross di Taylor. Qualche dubbio per un tocco di mani in area di Cristante su girata di Noslin. Il Var fa proseguire. Tutto regolare nelle azioni dei gol. Nel finale, espulsi Rovella e Wesley che si spintonano. Rischia Maldini: intervento duro su Hermoso.

Si perde un rosso chiaro, Maresca, che pure non aveva demeritato fino a quel momento: nell’occasione, colpevole anche Di Bello (forse più colpevole). Per il resto ha tenuto una partita difficile, con due rossi (corretti) e 5 gialli con 32 falli fischiati.

DA ROSSO: Entrata con la gamba (destra) tesa, piede a martello e punto di impatto alto (sulla tibia sotto il ginocchio) di Maldini su Hermoso: sicuramente non nulla (come ha fatto Maresca), rosso più che giallo, Di Bello muto. Male.

DOPPIO ROSSO: Wesley e Rovella fuori controllo: mani addosso alte, rossore entrambi, corretta e doverosa la doppia espulsione.

NON PENALTY: Celik cade in area, contatto con Rovella che allarga la gamba destra, poco per dare rigore. Isaksen già in area, è lui che aggancia, con la sinistra, la sinistra di Mancini. Nuno Tavares- Wesley, spalla contro spalla, mentre su Dybala il fallo è fuori area.

REGOLARE: E’ buono il gol di Mancini, nonostante qualche protesta da parte della Lazio: Mancini salta pulito su Cancellieri che finisce a terra, così come è di gioco il contatto che subisce lo stesso Mancini da parte di Gila che gli salta dietro.

FUORIGIOCO: Annullato un gol a Dia, che però era partito in fuorigioco netto al momento del cross di Taylor: fra lui e Hermoso (che il SAOT ha individuato come penultimo difendente) si sono almeno due metri, l’assistente numero uno aspetta la fine dell’azione prima di alzare.

VAR: Di Bello 5

Eppure la finale di Sinner era prevista per le 17, cos’altro c’era da guardare invece del fallo di Maldini su Hermoso?