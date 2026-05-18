Crisi in casa Lazio, attacco da incubo: raggiunto un primato negativo storico

La sconfitta per 2-0 nel derby contro la Roma ha fotografato perfettamente il momento no della Lazio, evidenziando ancora una volta i limiti di un attacco che ha smesso di pungere. Nonostante un primo tempo volenteroso, ai biancocelesti sono mancate la lucidità sotto porta e la presenza di un vero bomber di riferimento. Il risultato é stato zero gol fatti e un'altra stracittadina da dimenticare per i ragazzi di Sarri.

Blackout storico da record

​I numeri fotografano una crisi offensiva che comincia a fare paura. Con il match di ieri, salgono a ben 17 le partite stagionali in cui la Lazio è rimasta all'asciutto senza riuscire a segnare nemmeno una rete. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, si tratta di un vero e proprio record negativo: per ritrovare un digiuno così preoccupante in casa biancoceleste bisogna viaggiare indietro nel tempo fino alla stagione 1988/89.

Le pagelle degli attaccanti

Boulaye Dia: 5 (Gazzetta dello Sport); 5.5 (Il Messaggero); 4.5 (Corriere dello Sport); 4.5 (Tuttosport).

Tijjani Noslin: 5.5 (Gazzetta dello Sport); 5.5 (Il Messaggero); 5.5 (Corriere dello Sport); 5 (Tuttosport).

Matteo Cancellieri: 5 (Gazzetta dello Sport); 5 (Il Messaggero); 5.5 (Corriere dello Sport); 4.5 (Tuttosport).

Gustav Isaksen: 5 (Gazzetta dello Sport); 5 (Il Messaggero); 4.5 (Corriere dello Sport); 5.5 (Tuttosport).

Daniel Maldini: 5.5 (Gazzetta dello Sport); 5 (Il Messaggero); 5 (Corriere dello Sport); 5.5 (Tuttosport).