Frattesi-Lazio: operazione sospesa, non c'è l'ok della Lega

Operazione sospesa

Era atteso in mattinata lo sbarco a Fiumicino di Frattesi, per poi attuare le visite mediche sempre nella giornata di oggi. Ieri era stato concluso lo scambio di documenti. L'intesa era stata raggiunta sulla base di un prestito a un milione con obbligo di riscatto a 14 a determinate condizioni (25 presenze o il raggiungimento del decimo posto).

Ma, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'operazione è al momento sospesa: la Lega non ha dato l'ok per il trasferimento.

Gli aggiornamenti

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’operazione al momento è bloccata per motivi legati all’indice di liquidità. Il calciatore si stava dirigendo verso l'aeroporto per il volo fissato alle 11:30 da Milano.