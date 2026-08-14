Domenica il match contro il Mantova: Pellegrini ha smaltito i fastidi alla caviglia

Prima del debutto nel Campionato di Serie A 2026/2027, la Lazio affronterà il Mantova nei trentaduesimi di Coppa Italia. Gattuso insiste sulle sedute mattutine di allenamento, caratterizzato da alta intensità.

Il punto della situazione

Secondo quanto raccolto da Il Messaggero, nella giornata di ieri, Pellegrini ha smaltito i fastidi alla caviglia e si è aggregato ai compagni per gli allenamenti. È in bilico, invece, Nuno Tavares. Cataldi e Isaksen dovranno seguire dei protocolli precisi fino alla sosta, che ci sarà dal 20 settembre al 9 ottobre. Przyborek e Artistico continuano invece a lavorare in gruppo parzialmente.

Oggi le prove tattiche

In vista della gara con il Mantova, oggi seguiranno le prove tattiche per la squadra biancoceleste. Lo schieramento dovrebbe essere la replica di quello contro il Frosinone: Noslin-Cancellieri, Dia-Ratkov. Rispetto all'esordio a Como, un anno fa, mancheranno sette pilastri: Provedel, Lazzari, Gila, Tavares, Guendouzi, Cataldi e Castellanos.

La situazione del Mantova

Il Mantova sembra essere in una situazione complicata. Secondo quanto raccolto dal quotidiano, nello schieramento di domenica sera la squadra dovrà fare a meno, per infortuni, dei titolari Vesentini, Radaelli e Benaissa.

Inoltre, ha perso l'ultimo capocannoniere Mancuso, che aveva totalizzato 8 reti, il vice Marras e il jolly Mensah.

Mandas tra i pali

A difesa della porta biancoceleste potrebbe esserci Mandas, Motta incontrerà il suo amico e maestro Bardi. Sono circa 1850 i biglietti staccati dai sostenitori del Mantova. I laziali, invece, sono pronti a seguire la squadra in trasferta a Bologna. Il settore ospiti, dopo un primo blocco, è stato aperto e i tifosi biancocelesti potranno acquistare i biglietti in occasione del match a Bologna per la prima giornata di Campionato.