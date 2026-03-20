Taylor sogna il ritorno in nazionale: “Koeman mi osserva”

Un messaggio che oggi suona quasi come una profezia. Kenneth Taylor, subito dopo il suo arrivo alla Lazio, aveva ricevuto parole di stima dal commissario tecnico dell’Olanda Ronald Koeman: “Ottimo trasferimento, ti teniamo d’occhio”.

Come raccontato dallo stesso centrocampista in una recente intervista, quelle parole hanno acquisito ancora più valore dopo l’impatto con la Serie A. L’ex Ajax ora spera che l’esperienza in biancoceleste, unita al lavoro svolto con Maurizio Sarri, possa riportarlo nel giro della nazionale.

La concorrenza resta alta, ma Taylor vuole giocarsi le sue carte. L’ultima presenza con gli Orange risale al 23 marzo 2025, quando subentrò nei supplementari dei quarti di Nations League contro la Spagna, trovando anche il gol ai rigori in una sfida poi persa.

Da quel momento, anche a causa del periodo complicato vissuto dall’Ajax, non sono arrivate nuove convocazioni: il suo bottino è fermo a cinque presenze, dalla prima contro la Polonia nel 2022 fino al Mondiale in Qatar.

Ora però qualcosa è cambiato. La Lazio gli ha dato continuità e fiducia, e con le prossime convocazioni alle porte Taylor intravede la possibilità concreta di riaprire il discorso con la nazionale olandese.