Lazio, futuro Gila in bilico: sirene di mercato e rinnovo lontano

Prima il finale di stagione, poi si affronterà il tema del futuro di Mario Gila. In casa Lazio la situazione del difensore spagnolo resta in bilico e sarà uno dei nodi principali da sciogliere nei prossimi mesi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gila ha un contratto in scadenza nel 2027 ma, al momento, non sembra intenzionato a rinnovare. La società proverà un ultimo assalto al termine del campionato, anche se trovare un accordo appare complicato.

In caso di mancato rinnovo, la Lazio sarà costretta a valutare la cessione per evitare di arrivare troppo vicina alla scadenza senza garanzie. Il centrale, infatti, è molto apprezzato sul mercato: in Italia piace a Milan e Inter, mentre all’estero restano vigili diversi club.

Oltre al Real Madrid, che detiene il 50% sulla futura rivendita, ci sono anche Atletico Madrid e diversi club di Premier League come Bournemouth, Leicester e Aston Villa, con questi ultimi pronti a mettere sul tavolo un’offerta importante da circa 30 milioni di euro.

Uno scenario aperto, che potrebbe trasformarsi in uno dei casi di mercato più caldi dell’estate biancoceleste.