Serie A 2026/2027, il derby della Capitale perde appeal? Ecco la decisione di Dazn e Sky

Il 22 agosto la Serie A aprirà le porte alla stagione 2026/2027 e a rompere saranno i campioni d’Italia dell’Inter e il Como, con il calcio d'inizio fissato per le 18:30.

Le scelte strategiche di DAZN e Sky

Sono stati definiti anche i palinsesti televisivi per i match di cartello, con una spartizione decisa tra le due trasmittenti. DAZN si è assicurata in esclusiva tre sfide di altissimo livello: Inter-Napoli, Juve-Milan (3ª giornata) e Inter-Juve (19ª giornata). Sky, invece, ha puntato con decisione sul Derby della Madonnina tra Milan e Inter, scelto come priorità assoluta per la 10ª giornata.

Il Derby di Roma perde quota?

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport un dato curioso e significativo emerge dall'analisi delle scelte complessive, infattibile, tra i 20 Big match disponibili, il derby tra Lazio e Roma è stato selezionato per ultimo dai broadcaster. Una scelta che, secondo il quotidiano, testimonia come la stracittadina capitolina stia perdendo un po' di appeal televisivo rispetto al passato.