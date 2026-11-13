Donnarumma, errore in Italia-Francia: critiche, ma resta capitano

L’errore di Gianluigi Donnarumma sullo 0-1 della Francia ha riacceso le critiche dopo la vittoria dell’Italia. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Il capitano azzurro ha poi risposto con diverse parate, ma giornali e social sono tornati a discutere le sue prestazioni. Nella Nazionale di Roberto Mancini, però, il suo posto non è in discussione.

L’errore sul gol di Olise e le reazioni

Nella vittoria contro la Francia, i due episodi negativi per gli azzurri sono arrivati alle estremità del campo. Oltre all’errore di Donnarumma, Sebastiano Esposito ha sbagliato un rigore sull’1-1. La giocata del portiere ha avuto maggiore risonanza anche per la sua esperienza, la sua statura nel gruppo e la fascia da capitano.

Donnarumma ha concesso l’occasione a Olise, ma è intervenuto più volte nel corso della partita: tra le parate ricordate ci sono quelle su Rabiot e Cherki. Gli interventi hanno attenuato solo in parte il giudizio sull’errore. I giornali lo hanno bocciato e sui social sono riprese le prese in giro nei suoi confronti, riferisce SportMediaset.

Alle reazioni si sono aggiunte quelle dei tifosi inglesi, che hanno richiamato un dato sul Manchester City: la squadra ha subito almeno un gol in ciascuna delle ultime otto partite.

Carnesecchi, Vicario e il gioco con i piedi

Le critiche accompagnano Donnarumma anche nel rapporto con una parte dei tifosi, non soltanto quelli del Milan. Da quando ha lasciato l’Italia per giocare all’estero, il suo gradimento non è cresciuto. Il talento del portiere classe 1999 resta riconosciuto, ma a 27 anni alle grandi parate continuano ad alternarsi errori, soprattutto nelle uscite alte e quando deve gestire il pallone con i piedi.

Nel confronto sui portieri azzurri c’è chi sostiene la candidatura di Carnesecchi, che anche quest’anno si sta confermando ad alti livelli. Il terzo portiere della Nazionale è Vicario: tornato in Serie A in estate, sta dando sicurezza alla difesa della Juventus. Nell’Under 21 c’è Palmisani.

La gestione del pallone con i piedi rimane un aspetto importante nel calcio moderno e nel gioco di Mancini. È su questo punto che l’errore contro la Francia ha riportato l’attenzione, pur senza cancellare il valore di Donnarumma tra i pali.

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