Conferenza Chivu: "La finale sarà diversa da oggi. Dobbiamo mantenere..."

Dopo Lazio-Inter, mister Chivu è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita.

La conferenza stampa di Chivu

Dobbiamo mantenere una serietà, i valori e principi che abbiamo. La finale è diversa da oggi. Saremo pronti e preparati al meglio, senza perdere la personalità, e quello che di buono abbiamo fatto questa sera a tratti.

Su Sucic

Sucic? Ha sempre giocato a due, come in nazionale. È abile nel fare certe cose. Sapevamo che potesse giocare nel ruolo di regista, ha fatto una partita di personalità. È calato di personalità nel secondo tempo, abbiamo concesso qualche leggerezza quando la Lazio è rimasta in 10, ma abbiamo imparato la lezione. Dobbiamo apprezzare il fatto che abbiamo un giovane giocatore bravo.

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