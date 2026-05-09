Conferenza Chivu: "La finale sarà diversa da oggi. Dobbiamo mantenere..."
Dopo Lazio-Inter, mister Chivu è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita
Dopo Lazio-Inter, mister Chivu è intervenuto in conferenza stampa per commentare la partita.
La conferenza stampa di Chivu
Dobbiamo mantenere una serietà, i valori e principi che abbiamo. La finale è diversa da oggi. Saremo pronti e preparati al meglio, senza perdere la personalità, e quello che di buono abbiamo fatto questa sera a tratti.
Su Sucic
Sucic? Ha sempre giocato a due, come in nazionale. È abile nel fare certe cose. Sapevamo che potesse giocare nel ruolo di regista, ha fatto una partita di personalità. È calato di personalità nel secondo tempo, abbiamo concesso qualche leggerezza quando la Lazio è rimasta in 10, ma abbiamo imparato la lezione. Dobbiamo apprezzare il fatto che abbiamo un giovane giocatore bravo.
Sulla recente scomparsa di Beccalossi
Mancato minuto di silenzio per la scomparsa di Beccalossi? Non ci ho pensato. Ovvio che perdere uno che ha scritto la storia dell'Inter ci crea un po' di rammarico. È stata una persona straordinaria, ci dispiace. Da quando abbiamo saputo la notizia abbiamo sempre pensato a lui e avuto il nostro momento da dedicargli.