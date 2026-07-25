Goldoni: "Io qui mi sento a casa, per me è famiglia, è il posto dove sono rinata..."

Goldoni: il quarto anno in biancoceleste

È il quarto anno con la maglia biancoceleste per Eleonora Goldoni. Ieri la squadra di Grassadonia ha affrontato il primo test precampionato, la firma è stata proprio della centrocampista della Lazio che ha stupito il Pineto con una tripletta. Al risultato finale si sono aggiunte le reti segnate da Castiello, autrice dei primi due gol, Mancini, Sciabica e Longobardi. La squadra biancoceleste conclude la prima amichevole estiva con una vittoria per 9-0 sul Pineto. Le ragazze saranno impegnate nel ritiro a Celano, pronte a conoscersi e prepararsi al meglio per affrontare la stagione 2026-2027. L'obiettivo, come spiega Goldoni, è riuscire a posizionarsi nei primi tre posti del Campionato.

Le sue parole

Ai microfondi di Lazio Style TV, Eleonora Goldoni ha rilasciato un'intervista dopo aver completato il primo test estivo, ecco le sue parole:

È stato un bel test. Siamo una squadra completamente rinnovata, quindi era veramente importante trovare le combinazioni, i ritmi, iniziare a conoscersi. Abbiamo fatto una bella prestazione, c'è ancora tantissimo da lavorare, gli obiettivi sono alti e abbiamo molta voglia di metterci in gioco. Siamo all'inizio di un lungo percorso, è stato un test fondamentale per capire dove poterci migliorare. Non sono tanto importanti i gol, ma riuscire a capire, avere fiducia in quello che il mister ci insegna, facendolo nostro e arrivando a comprendere quelle che sono le dinamiche e le combinazioni giuste per arrivare al gol.

Il capitano della nostra squadra è Castiello. Io qui mi sento a casa, per me è famiglia, mi sento abbracciata, è il posto dove sono rinata. Ho ritrovato la passione e la felicità nel giocare. Tengo veramente a questo club, tengo a questa squadra, voglio migliorare tanto e dare tutto quello che ho a disposizione.

Dove vuoi migliorare?

Mi piacerebbe prendermi le responsabilità che mi da il mister. Mi piace aiutare le ragazze nuove, sento di volerlo e poterlo fare. A livello personale, voglio lavorare sulla gestione palla e sulla visione periferica. Sono aspetti su cui, da quando sono alla Lazio con mister Grassadonia, ho lavorato tanto. Posso ancora migliorare tantissimo, è un mister che sta attento al minimo dettaglio. Credo tanto in quello che facciamo in campo.

Il tuo sogno nel cassetto per questa stagione?