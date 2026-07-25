Manuela Sciabica: le prime parole con la maglia biancoceleste

Nuovi acquisti per Grassadonia

La Lazio di Grassadonia si fa ricca di nuovi innesti, Manuela Sciabica è pronta ad indossare la maglia biancoceleste. La scorsa stagione è stata impegnata con il Napoli, con cui scese in campo in una posizione più arretrata. Ha giocato quasi tutte le partite con il club, segnando anche il gol che permise al Napoli di andare in vantaggio sulla Roma nella partita di Coppa Italia. Sciabica, nel corso della sua carriera calcistica, ha cambiato molti ruoli. Spera alla Lazio di trovare una posizione fissa in campo. Come emerge dalle sue parole, per le sue doti calcistiche, preferirebbe essere posizionata più avanti in campo, sperando di trovare la continuità che le è mancata.

Perchè hai scelto la Lazio?

Manuela Sciabica è intervenuta ai microfoni di Lazio Style, queste sono le sue prime parole in veste biancoceleste:

Ho scelto la Lazio per la storia di questo club, mi è sempre piaciuto giocare contro questa squadra. L'anno scorso avete fatto un bel campionato e sono felice di far parte di questa squadra.

È la tua posizione ideale quella davanti alla difesa?

Ho cambiato tanti ruoli, l'anno scorso mi avete vista un po' più arretrata, però per le mie caratteristiche mi piacerebbe andare un po' avanti nelle posizioni. Sono a disposizione per tutti i ruoli in campo.

Grassadonia lavora molto sull'aspetto tattico, pensi ti possa dare quell'aiuto in più per trovare la tua posizione definitiva?

Sì, conosco il mister ed è uno dei motivi per cui ho anche scelto questa squadra. Con il suo modo di giocare, le sue idee mi aiuterà in campo.

Sei stata convocata nell'Under 23, cosa significa giocare in una squadra in cui ci sono tante ragazze che vengono chiamate per le Nazionali?