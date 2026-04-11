Il punto sugli infortunati: gestione per Gila, Zaccagni verso la convocazione simbolica

Tra emergenze e recuperi, il tecnico biancoceleste sta valutando tutte le possibili mosse anti-Fiorentina, pur sempre tenendo d’occhio le condizioni dei giocatori ancora fermi ai box.

Zaccagni verso la convocazione simbolica

Secondo quanto raccolto da il messaggero, Mattia Zaccagni nella giornata di ieri ha svolto la seduta con il resto del gruppo, saltando solo la partitella finale. Ora resta da capire se verrà convocato simbolicamente in vista della sfida contro la Viola.

Gestione per Gila e rientro di Patric

Per quanto riguarda Mario Gila, sempre nella mattinata di ieri ha svolto un allenamento in solitaria per proseguire la gestione programmata, a causa dell’infiammazione al tendine rotuleo. Le sue condizioni, però, non preoccupano lo spagnolo non è a rischio per la semifinale di Coppa Italia: secondo il quotidiano sarà infatti sicuramente presente a Bergamo.

Sarri può inoltre contare anche sul recupero di Patric, ormai tornato disponibile, anche se in regia sarà Danilo Cataldi il titolare.

Il programma in vista della trasferta

Nella giornata di oggi è prevista un’altra seduta, mentre domani si svolgerà la rifinitura definitiva prima della partenza verso Firenze.