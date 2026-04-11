Diogo Leite-Lazio, si complica la pista: problemi sui costi dell'operazione

Nuove problematiche emergono in merito al possibile ingaggio di Diogo Leite. La Lazio aveva individuato nel difensore portoghese un possibile erede per il reparto arretrato, anche in virtù della sua situazione contrattale, essendo in scadenza di contratto con l'Union Berlino e con cui si libererà parametro zero il prossimo 30 giugno.

Problemi sui costi dell'operazione: pesano le commissioni

Eppure, il club biancoceleste ora dovrà fare i conti con un nuova frenata nella trattativa per il giocatore. Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, ci sarebbero infatti problematiche legate ai costi dell'operazione, in particolare alle commissioni richieste.

Si profila un nuovo impasse

Il tira e molla prosegue, anche dopo le parole in conferenza stampa di Fabiani, che aveva rivelato l'esistenza di colloqui con l’entourage del giocatore fino a gennaio. Tuttavia, pochi giorni dopo, lo stesso agente del classe 1999 aveva negato di aver trovato un’intesa con il club capitolino.

Ad ogni modo, al momento il portoghese è libero di firmare con altre squadre, valutando sia la destinazione che le condizioni economiche migliori dell'accordo. L’ingaggio richiesto si aggirerebbe intorno ai 2 milioni di euro.