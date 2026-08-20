Dallo stop con la Lazio alla Stella Rossa: Bamba Dieng supera le visite con il club serbo

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Bamba Dieng dopo non aver superato le visite mediche con la Lazio è pronto a ripartire dalla Stella Rossa

Beniamino Civitelli /
Bamba Dieng - LazioPress
Bamba Dieng - LazioPress

La Lazio è sempre alla ricerca di un innesto in attacco per rinforzare il ruolo di centravanti attualmente ricoperto da Dia e Ratkov. Il profilo individuato era stato quello di Bamba Dieng, il quale però non ha superato le visite mediche. L'attaccante senegalese ha, però, trovato una nuova squadra.

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Bamba Dieng alla Stella Rossa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Bamba Dieng dopo non aver superato le visite mediche con la Lazio è pronto a ripartire dalla Stella Rossa. L'ex attaccante del Lorient ha infatti superato le visite mediche con il club serbo e domani firmerà il nuovo contratto con i biancorossi.

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