Dallo stop con la Lazio alla Stella Rossa: Bamba Dieng supera le visite con il club serbo

La Lazio è sempre alla ricerca di un innesto in attacco per rinforzare il ruolo di centravanti attualmente ricoperto da Dia e Ratkov. Il profilo individuato era stato quello di Bamba Dieng, il quale però non ha superato le visite mediche. L'attaccante senegalese ha, però, trovato una nuova squadra.

Bamba Dieng alla Stella Rossa

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Bamba Dieng dopo non aver superato le visite mediche con la Lazio è pronto a ripartire dalla Stella Rossa. L'ex attaccante del Lorient ha infatti superato le visite mediche con il club serbo e domani firmerà il nuovo contratto con i biancorossi.

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