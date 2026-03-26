Lazio, Brocchi su Lotito e sull'arrivo nella capitale

Anni importanti con la maglia della Lazio per Christian Brocchi. L'ex calciatore, attualmente allenatore, parla del suo arrivo nella capitale soffermandosi su un aneddoto avuto con Claudio Lotito. Un racconto che ha del tragicomico, che riguardo soldi, contratto e primo incontro tra i due. Oltre a questo anche un paragone tra Lotito e Berlusconi sicuramente da ascoltare. Il tutto raccontato da Christian Brocchi a Che Calcio Dici, nuovo format di Rompipallone.it .

Il video social dove Brocchi racconta di Lotito

La carriera di Brocchi alla Lazio

Il suo arrivo sorprese l'ambiente Lazio. Nell'estate del 2008 fu chiamato da Igli Tare per portare esperienza e quella mentalità vincente che Christian Brocchi aveva avuto modo di assimilare nella lunga esperienza con il Milan. Il suo primo anno portò subito un trofeo, la Coppa Italia. Nell'estate del 2009 l'impresa di battere l'Inter del Triplete vincendo la Supercoppa italiana a Pechino. L'ultimo trofeo fu la ciliegina sulla torta, una coppa eterna, ovvero quella Italia nil 26 maggio del 2013. In tutto, Christian Brocchi, collezionò con l'aquila sul petto 111 presenze in serie A segnando 2 reti.