Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Gattuso
Ecco gli undici iniziali scelti da Rino Gattuso per la partita di questa sera
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
È tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo, questa sera l’Italia si giocherà l’accesso alla finale contro l’Irlanda del Nord per la qualificazione ai Mondiali. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte iniziali di Rino Gattuso.
Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Calafiori, Bastoni; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean. All.: Gattuso.
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P.Charles; McConville, Hume, McNair; Devlin, Gaibraith, S.Charles, Devenny, Spencer; Price, Donley. All.:O'Neill