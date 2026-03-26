Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali: ecco le scelte di Gattuso

Ecco gli undici iniziali scelti da Rino Gattuso per la partita di questa sera

Emanuele Petrucci /
Gattuso
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball

È tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo, questa sera l’Italia si giocherà l’accesso alla finale contro l’Irlanda del Nord per la qualificazione ai Mondiali. Proprio in questi minuti sono uscite le formazioni ufficiali: ecco le scelte iniziali di Rino Gattuso.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Italia
Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball

Italia-Irlanda del Nord, le formazioni ufficiali 

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Calafiori, Bastoni; Politano, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Kean. All.: Gattuso.

 

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P.Charles; McConville, Hume, McNair; Devlin, Gaibraith, S.Charles, Devenny, Spencer; Price, Donley. All.:O'Neill

Lutto nel calcio, è morto l'ex calciatore Beppe Savoldi
Calciomercato, Zaccagni e un futuro non così scontato alla Lazio