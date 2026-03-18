Lazio, problemi per Mattia Zaccagni: il comunicato sulle condizioni del Capitano
La Società Lazio ha diramato un comunicato inerente alle condizioni di Mattia Zaccagni, ecco come sta il Capitano
La Società Lazio ha diramato un comunicato inerente alle condizioni di Mattia Zaccagni, infortunatosi nel corso della gara Lazio-Milan. Inoltre, secondo quanto riportato da TMW, il Capitano dovrà restare ai box per circa 30-40 giorni, saltando anche i play-off dell'Italia.
Il comunicato della Lazio
Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue.
Le condizioni del Capitano
Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero.