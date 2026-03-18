Lazio, problemi per Mattia Zaccagni: il comunicato sulle condizioni del Capitano

La Società Lazio ha diramato un comunicato inerente alle condizioni di Mattia Zaccagni, infortunatosi nel corso della gara Lazio-Milan. Inoltre, secondo quanto riportato da TMW, il Capitano dovrà restare ai box per circa 30-40 giorni, saltando anche i play-off dell'Italia.

Nella giornata odierna, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue.

Durante la gara di campionato Lazio-Milan, Mattia Zaccagni ha riportato una lesione muscolare post traumatica di media entità a carico del vasto mediale e vasto intermedio della coscia destra. L’atleta ha già iniziato il protocollo di recupero.