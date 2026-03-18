La protesta continua: in Piazza del Parlamento compare la parola “Libertà”
Spunta un striscione a Piazza del Parlamento con la parola "Libertà"
Fraioli
Un nuovo striscione è comparso a Piazza del Parlamento a Roma, alle spalle di piazza di Montecitorio, in una posizione strategica per la politica italiana. Secondo quanto riferito da sslaziofans.it, lo striscione, apparso già da ieri sera, riportava la parola “Libertà”, lo stesso termine che all'inizio di Lazio-Milan era stato negato di esporre in Tribuna Tevere.