Lazio eliminata dalla Coppa Italia, Gattuso: "Mi assumo la responsabilità, c'è tanto lavoro da fare..."

La Lazio viene sconfitta dal Mantova ai trentaduesimi di Coppa Italia. La formazione di Modesto chiude la partita con due reti di vantaggio sulla Lazio. Ai microfoni di Sport Mediaset, Gattuso ha commentato così la partita:

Ci metto la faccia, è giusto così. Adesso, zitti e pedalare. Mi assumo la responsabilità, c'è tanto lavoro da fare e si va avanti. Fa male e bisogna chiedere scusa, tre mesi fa è stata giocata una finale, siamo usciti con una squadra di B. I ragazzi ce la stanno mettendo tutta ma non basta, abbiamo tanti aspetti da migliorare. Si va avanti. Oggi non si parla di mercato. Oggi c'erano i giocatori in campo, è troppo facile parlare di mercato. Oggi ci mettiamo la faccia e vedremo cosa riusciremo a fare in questi giorni. In questo momento brucia, ma dobbiamo essere bravi. Abbiamo avuto un po' di occasioni, ci hanno fatto gol all'indietro, non riuscivamo mai ad essere aggressivi. Preferisco che i giocatori abbiano occasioni e le sbaglino. C'è da stare uniti e lavorare, solo con il lavoro e il senso di appartenenza ne possiamo uscire. È un gruppo che ha voglia di lavorare, abbiamo cambiato tanto. È da 40 giorni che stiamo lavorando, difficilmente possono assimilare tutti i concetti, c'è grande voglia questo è importante. Speriamo di essere bravi, di riuscire a lavorare con tranquillità, è normale che fuori non sono contenti e speriamo di cambiare questa dinamica.