Conferenza Gattuso: "Noslin centravanti? Lo preferisco esterno. Difesa? Mi preoccupa che..."

Il mister Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa al termine della gara Lazio-Mantova di Coppa Italia, che ci è conclusa con la clamorosa eliminazione del club biancoceleste ai 32esimi.

Io non voglio parlare di mercato, si parla della partita. Ci metto la faccia, mi prendo le responsabilità non cerchiamo alibi. Mi ha fatto male, era una partita che dovevamo vincere. È una squadra che può migliorare, ha i suoi pregi e i suoi difetti. Oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia. Partita brutta e penso che in questo momento continueremo a lavorare e andiamo avanti, abbiamo solo una strada quella di non cercare alibi e migliorare nelle cose in cui facciamo fatica.

Romagnoli non sta bene da tre giorni, ha male ai tendini. Io quando analizzo le partite, oggi abbiamo avuto più di qualche occasione e bisogna buttarla dentro, faccio l’allenatore e devo mettere in condizione di creare occasioni da gol. Adesso non posso dare colpe, penso che abbiamo qualità nei giocatori che abbiamo. Penso che dobbiamo dargli l’opportunità di buttarla dentro, mi tengo che oggi abbiamo avuto qualche occasione. Dia due anni fa ha fatto 9 gol, Noslin ha la qualità per fare bene come Cancellieri. Sta a noi metterli nelle condizioni migliori.